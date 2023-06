Stiri pe aceeasi tema

- ”Luni, 5 iunie, in intervalul orar 12.00 – 22.00, in functie de valorile de trafic, CNAIR si Politia Rutiera, vor lua masura devierii circulatiei pe sensul de mers Bucuresti – Constanta, Autostrada A2, prin nodul rutier Drajna”, anunta, duminica seara, CNAIR. Compania precizeaza ca, avand in vedere…

- ”Luni, 5 iunie, in intervalul orar 12.00 - 22.00, in functie de valorile de trafic, CNAIR si Politia Rutiera, vor lua masura devierii circulatiei pe sensul de mers Bucuresti - Constanta, Autostrada A2, prin nodul rutier Drajna”, anunta, duminica seara, CNAIR.Compania precizeaza ca, avand in vedere ca…

- „Te-a tras curentul” – este expresia de care niciun roman nu a fost scutit de-a lungul vieții. Aceasta este, cu siguranța, una dintre cele mai controversate expresii auzite, insa cat este mit și cat este realitate? Unii stau cu caciula și la peste 20 de grade, alții stau in tricou inca de la 18 grade…

- Aglomerație pe Autostrada A2, spre litoral, se circula in coloana in zona Fetești, acolo unde, din cauza lucrarilor de consolidare a podului peste brațul Borcea, traficul se desfașoara pe cate o banda pentru fiecare direcție.Pentru perioade limitate de timp, in vederea fluidizarii, polițiștii procedeaza…

- Prima zi a minivacanței de 1 Iunie și Rusalii a aglomerat vamile de la granița cu Bulgaria, cel mai intens trafic fiind la Giurgiu-Ruse, acolo unde orașul a fost blocat de mașinile turiștilor. Mulți dintre ei au postat pe Facebook fotografii și scurte filme și spun ca timpii de așteptare depașesc trei…

- ”Marti, 30.05.2023, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 476/2023 Ordinul nr. 1.178/2023 privind stabilirea unor derogari de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- ”Marti, 30.05.2023, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 476/2023 Ordinul nr. 1.178/2023 privind stabilirea unor derogari de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Taxa de pod de la Fetesti va fi suspendata, pentru ca reparatiile podului nu se termina la inceputul verii, ci vor continua si in iulie, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Suspendarea taxei se face pentru a reduce aglomeratia din zona podului unde se repara sensul Constanta – Bucuresti,…