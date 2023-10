Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 octombrie, de la ora 11.30, pe Stadionul „1 MAI” – Slatina a avut loc meciul de fotbal dintre CSM SLATINA si GLORIA BUZAU, incheiat cu scorul de 1-2 (0-1). Meciul a fost disputat in Liga 2 / Sezonul 2023-2024 / Etapa 9. Pentru gloriosi au inscris - Andreas Mihaiu 31' siAdi Chica Rosa 46'

- Atacantul Robert Lewandowski, care a suferit miercuri o entorsa la glezna stanga in meciul castigat de FC Barcelona in deplasare cu FC Porto (1-0), in Liga Campionilor la fotbal, nu va putea juca duminica pentru catalani contra formatiei Granada, in La Liga, transmite EFE., potrivit Agerpres.Anuntul…

- Istvan Kovacs a refuzat un penalty pentru oaspeți, in meciul CFR Cluj - Petrolul Ploiești 1-0.Meciul din Gruia a avut doua faze controversate. Prima, in minutul 32, cand portarul Sava a parut sa il impiedice pe Musi in momentul in care s-a ridicat de pe gazon dupa o respingere. A doua faza s-a petrecut…

- Ianis Hagi a fost prezentat ca un star, acum trei zile, la Deportivo Alaves și ar putea sa debuteze astazi intr-un meci din La Liga. Internaționalul roman face parte din lot și a inceput pe banca duelul cu Valencia, din etapa cu numarul patru din prima liga spaniola. Ianis Hagi se afla in lotul lui…

- Fundașul Andrei Rațiu (25 de ani) ar putea debuta sambata seara (de la 22:00) pentru Rayo Vallecano, cu Betis. Cotidianul Marca a remarcat calitațile internaționalului roman, care are cea ma buna viteza din divizia secunda a Spaniei și este și un bun dribleur. Betis - Rayo Vallecano are loc sambata,…

- Fotbalistul georgian Georgi Abuashvili este noul jucator al echipei Petrolul Ploiesti, el fiind transferat definitiv de la FC Porto, potrivit news.ro.In varsta de 20 de ani, Abuashvili, jucator de banda stanga, a inceput fotbalul in tara natala, la Dinamo Tbilisi, debutand in prima divizie la varsta…

- Internaționalul georgian de tineret Giorgi Abuashvili, in varsta de 20 de ani, a fost prezentat oficial la Petrolul Ploiești. Fotbalistul care evolueaza in banda stanga a atacului vine de la echipa a doua a lui FC Porto. Prahovenii profita de ultimele zile ale perioadei de mercato, reușind sa bata palma…

- Ianis Hagi a fost prezentat la Deportivo Alaves in urma cu 24 de ore și are șanse mari sa debuteze la noua echipa astazi, 28.08.2023, in meciul cu Getafe. Internaționalul roman va caștiga in Primera Division 1,3 milioane de euro, salariul lui urmand sa fie suportat, in cote egale, de formația din Spania…