Premierul Marcel Ciolacu susține ca este foarte posibil sa avem o lege a pensiilor pana la sfarșitul anului. Tot el vorbește și de majorari de pensii de anul viitor. Anunțul a venit chiar de la Bruxelles, dupa discuțiile avute de oficialul roman cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ciolacu a precizat ca vor crește mai mult ca sigur pensiile mici, cu observația ca va exista o abordare diferențiata in funcție de venit. Legea pensiilor ar urma sa fie finalizata in urmatoarele patru luni, perioada in care trebuie clarificate inechitațile din sistem, la solicitarea Comisiei Europene.…