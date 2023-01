Vor avea elevii vacanță de Paște? O ”scăpare” în structura anului școlar 2023-2024 Structura anului școlar 2023-2024 nu cuprinde o vacanța pentru copii nici cu ocazia Paștelui Ortodox, nici cu cea a Paștelui Catolic. Informația se regasește in structura anului școlar 2023-2024, document aflat in dezbatere publica. Vacanța a fost pusa la mijlocul unei perioade de peste o luna distanța intre cele doua sarbatori, informeaza Antena3.ro. Conform calendarului anunțat de Ministerul Educației, aflat deocamdata in varianta de proiect, vacanța de primavara de anul viitor ar urma sa aiba loc in perioada 13-21 aprilie, iar acest lucru ar insemna ca vacanța urmeaza sa separe modulele 4… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

