Stiri pe aceeasi tema

- In fata alegatorilor sai din New Hampshire, Donald Trump s-a angajat sa-l „zdrobeasca” pe presedintele Joe Biden – a carui candidatura tocmai a fost oficializata – in alegerile din 2024, relateaza AFP. „Marti, Joe Biden a declarat oficial ca isi doreste inca patru ani dezastruosi” la putere, a criticat…

- Donald Trump s-a angajat joi sa-l „zdrobeasca” pe presedintele Joe Biden - a carui candidatura tocmai a fost oficializata - in alegerile din 2024, relateaza AFP. „Vom recastiga Casa Alba”, a spus fostul președinte al Statelor Unite in fata alegatorilor sai din New Hampshire,

- "Vom recastiga Casa Alba", a spus Donald Trump in fata alegatorilor sai din New Hampshire. Acesta s-a angajat joi sa-l "zdrobeasca" pe presedintele Joe Biden, a carui candidatura tocmai a fost oficializata, in alegerile din 2024, relateaza AFP.

- "Vom recastiga Casa Alba": in fata alegatorilor sai din New Hampshire, Donald Trump s-a angajat joi sa-l "zdrobeasca" pe presedintele Joe Biden - a carui candidatura tocmai a fost oficializata - in alegerile din 2024, relateaza AFP, citat de Agerpres."Marti, Joe Biden a declarat oficial ca isi doreste…

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence a declarat sambata ca istoria il va trage la raspundere pe fostul sau sef, presedinte american Donald Trump, “pentru rolul sau” in asaltul asupra Capitoliului din 2021, a relatat presa americana. “Presedintele Trump s-a inselat. Nu avea dreptul sa anuleze alegerile,…

- Donald Trump șocheaza din nou. Fostul președinte republican insista ca soluția pentru oprirea razboiului din Ucraina este cedarea de teritorii catre Rusia, insa se lauda ca Putin nu ar fi indraznit sa porneasca un razboi, criticand politica dusa de actualul președinte democrat Joe Biden.Ultimele declarații…

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) a publicat miercuri o serie de materiale video scurte in care cere o detensionare militara in razboiul din Ucraina, dupa invadarea de catre Rusia a acestei tari, si da asigurari ca, daca ar mai fi fost el presedinte, acest conflict nu ar fi avut loc,…