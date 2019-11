Vom prelua mai multe proiecte: Ion Ceban, despre vizita sa la Moscova CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Specialiști din Rusia și Republica Moldova vor elabora o foaie de parcurs privind cooperarea dintre capitalele celor doua state, a declarat pentru Sputnik Moldova primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban. A avut loc intrevederea dintre Ceban și Sobianin: Cum va ajuta Moscova Chișinaul>>> Potrivit acestuia, capitala rusa ar putea contribui de asemenea la restaurarea unui șir de obiective arhitecturale și sa ne livreze tehnica de deszapezire. In afara de aceasta, capitala Moldovei va prelua experiența unor orașe ale Federației Ruse… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

