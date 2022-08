Stiri pe aceeasi tema

- China si-a retras o promisiune de a nu trimite trupe sau personal administrativ in Taiwan dupa ce va lua insula inapoi, arata un document oficial publicat miercuri, citat de Reuters, care semnaleaza totodata decizia presedintelui Xi Jinping de a acorda mai putina autonomie decat a sugerat anterior.

- China intrerupe cooperarea cu Statele Unite in mai multe domenii, inclusiv dialogul dintre comandantii militari la nivel inalt si discutiile privind schimbarile climatice, drept represalii pentru vizita presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, a anuntat, vineri, Ministerul…

- China a anuntat vineri ca o va sanctiona pe presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, pentru recenta vizita "rea" si "provocatoare" in Taiwan, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care se afla la randul sau intr-o vizita in Myanmar, a spus miercuri ca vizita in Taiwan a presedintei Casei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a fost o incercare deliberata din partea Washingtonului de a infuria China, informeaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden si liderul Chinei, Xi Jinping, sunt asteptati sa discute joi, a declarat o sursa familiarizata cu acest plan, pe fondul noilor tensiuni legate de Taiwan si invazia Rusiei in Ucraina, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- China a transmis avertismente puternice pe cale privata catre administrația Biden in privința unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, scrie Reuters, preluand Financial Times.

- Guvernul Chinei a anunțat ca va intreprinde masuri decisive in cazul vizitei Președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Zhao Ziyang, a declarat ca orice…

- Mai multe persoane care protestau in orasul chinez Zhengzhou impotriva inghetarii depozitelor de catre unele banci au declarat ca au fost ranite duminica, cand personalul de securitate a dispersat multimea cu violenta, potrivit Reuters.