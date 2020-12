Vom avea REVELION cu restricții! Anunțul lui ARAFAT Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat joi seara ca starea de alerta va fi prelungita pentru inca 30 de zile, incepand din 14 decembrie. Asta inseamna ca Revelionul 2021 va fi sarbatorit de romani cu restricții. SURSE: Ce au discutat liderii viitoarei coaliții de guvernare cu președintele Raed Arafat a vorbit despre ce urmeaza im perioada sarbatorilor: „E foarte important fiecare persoana ce va face in familie. Inca nu suntem pe descreștere consistenta.” El a spus ca și de Craciun și Revelion vor fi in vigoare aceleași masuri ca pana acum. Asta inseamna ca nu vor fi organizate petreceri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

