Vom asista la un exod? Antreprenorul Dan Berteanu, despre viitorul afacerilor românești Anul viitor vom asista la un exod al oamenilor calificați și aceasta deoarece antreprenorii atrag atenția ca specialiștii sunt pe punctul de a pleca din țara, nemulțumiți de incertitudine. Despre incertitudinea din mediul antreprenorial romanesc, care evolueaza in timp ce politicienii cauta o cale prin care sa puna capat crizei de la nivel guvernamental vorbește și antreprenorul Dan Berteanu. Cunoscutul antreprenor a realizat o radiografie a acestui exod romanesc al celor calificați, care se intrevede de pe acum. Acum o sa plece cei care sunt in jur de 35-40 de ani, care cauta o viața mai buna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anunțat ca angajeaza 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania deținuta de Mark Zuckerberg va recruta specialiști in special din Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia. Aceștia vor fi angajați pentru a dezvolta conceptul metavers. Cuvantul „Metaverse” este…

- Linguistisches Kolloqium – Linguistics Colloquium Ajuns la ediția a 56-a, Colocviul Internațional Linguistisches Kolloqium (Linguistics Colloquium) a fost fondat in anii 60 de cercetatori germani, avand loc pentru prima data la Hamburg in 1966 pentru a permite speciliștilor in domeniu sa discute despre…

- Trenul strabate 20.000 de kilometri și va trece prin 26 de tari. El va face 850 kilometri in Romania, in 20 de ore. Viteza medie, in Romania, va fi de 42 kilometri la ora.Trenul a ajuns la Giurgiu la 9.55 unde a staționat 27 de minute, dupa care la București, via Videle, sosirea la Gara de Nord fiind…

- Vanzarile de vehicule electrice ar putea atinge 23% (1,7 milioane unitați) din totalul vanzarilor de mașini noi pana in 2024, pe cele mai importante șase piețe din Europa (Franța, Germania, Italia, Norvegia, Spania și Elveția), evoluție impulsionata de mașinile cu baterii. Segmentul de flota (B2B)…

- Vanzarile de vehicule electrice ar putea atinge 23% (1,7 milioane unitați) din totalul vanzarilor de mașini noi pana in 2024, pe cele mai importante șase piețe din Europa (Franța, Germania, Italia, Norvegia, Spania și Elveția), evoluție impulsionata de mașinile cu baterii. Segmentul de flota (B2B)…

- Echipele Villarreal, Sporting Lisabona si Lille fac parte din urna capilor de serie la tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, programata joi, la Istanbul (19:00, ora Romaniei). Urna cuprinde campioanele celor mai bine clasate sase tari in clasamentul coeficientilor UEFA (Anglia, Spania,…

- Europa se confrunta cu frica de raspandire rapida a noii variante, tulpina Delta. Unele țari au inasprit controalele la frontiera. Malta a interzis intrarea calatorilor nevaccinați. Germania impune reguli de carantina mai stricte pentru persoanele care sosesc din Spania și Olanda. Autoritațile din Grecia,…

- Odata laudat ca „motorul minune”, motorul diesel dispare incet in Europa. Asta se intampla in ciuda popularitații sale peste medie in Germania, Franța și Italia. Motivul este simplu, cumparatorii de mașini gasesc alternative mai bune cu emisii mai mici de CO2, decat mașinile diesel. De altfel dezideratul…