- Membrii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din șapte comune s-au alaturat, sambata, pompierilor militari, pentru cautare pe jos pe malurile raului Mureș, pe o distanța de aproximativ 45 de kilometri.

- Salvatorii din cadrul Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta ale judetelor Timis si Arad continua cautarile cu efective marite a celor patru persoane disparute in urma rasturnarii cu barca in raul Mures. Pentru misiunea de cautare salvare intervin astazi, 03 mai, 28 timiseni si aradeni, impreuna…

- Doi adulți și doi copii sunt in continuare disparuți dupa ce barca in care se aflau, impreuna cu alte opt persoane, s-a rasturnat in seara zilei de 30 aprilie, in raul Mureș. Cautarile continua marți dimineața, cu efective marite, a anunțat Ispectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad.„A doua…

- Cele patru persoane disparute dupa ce o barca s-a rasturnat in raul Mures duminica seara, in zona Periam Port, nu au fost gasite in timpul operatiunilor de cautare desfasurate luni, iar scafandrii s-au retras la baza in cursul serii, urmand ca misiunea sa fie continuata la suprafata apei si in cursul…

- Forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența din doua județe au fost mobilizate pentru a cautare și salvare dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat, in zona localitații Periam-Port din Timiș. Din primele informații, patru persoane sunt inca disparute. „La ora 20:24 am fost…

