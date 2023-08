Voluntarii de la Asociatia Suflete Deschise au urmat indemnul Domnului Hristos in pragul sarbatorii Sf. Maria

In aceste zile caniculare, in asteptarea sarbatorii "Adormirii Maicii Domnului" voluntarii Asociatiei "Suflete deschise", au urmat indemnul Domnului Hristos si au avut grija de cei sarmani. Semeni ai nostri, aflati in dificultate, cu o situatie materiala precara, oameni ai strazii, fara adapost, familii nevoiase care vietuiesc in grajduri, au primit hrana si apa, pachete cu alimente de baza, fructe si legume, imbracaminte si incaltaminte. Copiii, au primit in plus dulciuri si ...