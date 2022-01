Prin generozitatea voluntarilor Catedralei Naționale, și sarbatorile copiilor greu incercați de viața, din comuna Moara Vlasiei, au simțit farmecul sarbatorilor de iarna. Voluntarii au umplut tolba lui Moș Craciun și l-au ajutat, in ziua de 19 decembrie, sa imparta darurile copiilor din localitate, care il așteptau bucuroși, cu nerabdare și cu multa emoție. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr.581, ediția print Nu mai puțin de 80 de copii din Moara Vlasiei, l-au imbrațișat pe Moș Craciun, l-au colindat și au avut sarbatori cu adevarat deosebite, cu bucurie in suflet și daruri alese. Campania…