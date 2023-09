Stiri pe aceeasi tema

- Piata de investitii imobiliare din Romania a inregistrat o valoare de 168 de milioane de euro, in primul semestru al acestui an, aproape la jumatate comparativ cu nivelul din 2022, releva datele cuprinse in raportul Colliers, publicat marti. In aceasta marja, segmentul industrial si logistic reprezinta…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,1% in iulie, de la 6,4% in iunie, in timp ce Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate astazi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat),…

- Vanzarile de autoturisme și vehicule comerciale ușoare noi din Romania vor incheia anul 2023 cu o creștere, estimata la circa 7% comparativ 2022, insa producția auto locala va fi pe minus, singura scadere dintre cele cinci piețe din Europa Centrala (Romania, Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia) analizate…

- Noua castele și cetați din Romania au primit „Recenzia de Aur”, un proiect anual, aflat la a treia ediție, prin care sunt premiate cele mai apreciate locații de pe Google Maps. (sursa:glasulcetatii.ro) Potrivit unui comunicat al Google pentru ediția de anul acesta, au fost premiate castele și cetați…

- Ministerul Sanatații a lansat miercuri o licitație in valoare de aproximativ 40 de milioane de lei pentru dotarea a 131 de unitați și compartimente de primiri urgențe din țara. Vor fi și patru centre de telemedicina, cate unul in Targu Mureș, București, Iași și Timișoara. Proiectul beneficiaza de o…

- De la construirea de apartamente pentru noii angajati pana la oferirea angajatilor pensionari de mese gratuite la cantina pentru a-si oferi expertiza, producatorii de arme din Europa Centrala cauta noi modalitati de a face fata celui mai mare boom al cererii pentru produsele lor de la sfarsitul Razboiului…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,4% in iunie, de la 7,1% in mai, in timp ce Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru

- Bancile din Europa Centrala ar urma sa faca fata cu bine incetinirii economice semnificative din acest an, gratie unor structuri de finantare solide si imbunatatirii profitabilitatii, a declarat directorul Fitch Ratings, Artur Szeski, la un briefing de presa organizat miercuri, informeaza Reuters, relateaza…