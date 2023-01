Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii capitalei Kiev au fost sfatuiti sa se indrepte spre adaposturile antiaeriene vineri dimineata, in timp ce sirenele rasuna in tot orasul, la o zi dupa ce Rusia a desfasurat cel mai mare atac aerian de cand a inceput razboiul, in februarie. La putin timp dupa ora 2.00, autoritatile orasului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a revenit acasa din SUA, prima sa vizita in strainatate de la declanșarea razboiului, nu inainte de a trece prin Polonia, informeaza Ukrainska Pravda . „In drum spre casa, m-am intalnit cu un prieten al Ucrainei – președintele Poloniei, Andrzej Duda. Am facut…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca incidente ca cel care a avut loc in Polonia, unde doi oameni au murit dupa caderea unei rachete intr-un sat de langa granița cu Ucraina, sunt greu de anticipat. ”Nu putem sa spunem ca nu se poate intampla ceea ce s-a intamplat in Polonia” și in Romania, a declarat prim-ministrul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a avut marti o intalnire cu directorul Agenției Centrale de Informații din SUA, William Burns, care se afla in regiune, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”Declaratiile presei poloneze si ale unor oficiali despre o pretinsa cadere a unei rachete rusesti in apropiere de localitatea Przewodow sunt provocari intentionate cu scopul de a crea o escaladare a situatiei”, a scris acuza intr-o postare pe Telegram ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, potrivit…

- Cererile Rusiei de garanții pentru reluarea participarii sale la acordul privind exporturile de cereale ucrainene „arata eșecul agresiunii sale” in Ucraina, a declarat miercuri seara președintele Volodimir Zelenski, potrivit AFP. „Acest lucru arata atat eșecul agresiunii rusești, cat și cat de puternici…

- Ministerul Apararii de la Minsk a afirmat ca in Belarus vor fi stationati putin sub 9.000 de militari rusi, in cadrul „grupului regional” de forte pentru apararea granitelor tarii, relateaza duminica agentia Reuters. „Primele trenuri cu militari rusi care participa (la grupul regional) au inceput sa…

- Ministerul Apararii de la Minsk a afirmat ca in Belarus vor fi stationati putin sub 9.000 de militari rusi, in cadrul "grupului regionale" de forte pentru apararea granitelor tarii, relateaza duminica agentia Reuters. "Primele trenuri cu militari rusi care participa (la grupul regional) au inceput sa…