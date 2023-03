In timp ce in Bahmut se dau lupte grele, in interiorul carora rușii par sa cucereasca incet, dar sigur anumite zone din estul Ucrainei, Volodimir Zelenski face eforturi continue pentru a crea o mare unitate internaționala, care sa se implice pentru a obține victoria Ucrainei. In mesajul de miercuri seara, liderul ucrainean a povestit ce […] The post Volodimir Zelenski, solicitare urgenta dupa participarea la summit-ul pentru democrație. De ce are neaparat nevoie Ucraina pentru a caștiga razboiul appeared first on Playtech Știri .