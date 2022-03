Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, din nou, ca NATO sa implementeze o zona de excludere aeriana deasupra Ucrainei. „Daca nu ne inchideți cerul”, a spus el, „este doar o chestiune de timp pana cand rachetele rusești vor cadea pe teritoriul vostru, pe teritoriul NATO și in casele cetațenilor…

- Orasul Mariupol, port esential din sudul Ucrainei, asediat de fortele ruse de mai bine de o saptamana, este pe punctul de a epuiza ultimele rezerve de hrana si apa, au declarat, duminica, autoritatile locale, adaugand ca trupele ruse care blocheaza orasul au continuat sa bombardeze tinte non-militare,…

- Rusia a anuntat decizia de a inceta temporar confruntarile militare in mai multe orase din Ucraina, incepand de marti dimineata, pentru a permite functionarea culoarelor umanitare. „Federatia Rusa anunta incetarea focului, incepand de marti, de la ora 10.00 (9.00, ora Ucrainei, 9.00, ora Romaniei),…

- Parlamentul European a acceptat cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeana – transmite, marti, Serviciul de Comunicatii Speciale de la Kiev. Potrivit institutiei, astfel, este lansata procedura extraordinara de admitere a Ucrainei in blocul comunitar. Amintim ca presedintele Volodimir Zelenski…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera belarusa, a anuntat consilierul presedintelui ucrainean Mihailo Podoliak, printr un mesaj de tip text, informeaza Reuters.Inainte de aceasta, biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca cererea Ucrainei la negocieri…

- Un ucrainean din Vasilkiv, oraș aflat in sudul Kievului, pe ruta inca necontrolata de ruși și aflat langa baza aeriana importanta, spune ca s-au auzit bubuituri și in fiecare minut azi-noapte, cand s-au dat lupte grele.Cateodata, pudoarea incurca, daca vrei sa pastrezi autenticitatea expresiilor. Dar…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a transmis joi ca este “ingrozit de evenimentele inspaimantatoare din Ucraina” si ca a vorbit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski despre urmatorii pasi, relateaza Reuters citata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin „a ales calea varsarii de sange…