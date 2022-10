Volodimir Zelenski sfidează Rusia: Toți propagandiștii ruși mint Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, sfideaza Rusia și lanseaza acuzații extrem de dure. Liderul de la Kiev a declarat ca rușii mint atunci cand spun ca atacurile teroriste din Ucraina impiedica inaintarea forțelor Kievului, pentru ca armata ucraineana demonstreaza contrariul, scrie RBC, potrivit Rador. “Propagandiștii ruși mint cand spun ca aceasta teroare impotriva infrastructurii noastre și a oamenilor poate incetini cumva acțiunile active ale armatei noastre sau poate crea unele dificultați pentru apararea noastra”, a zis Zelenski, intr-un mesaj video. Totodata, Zelenski a adaugat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca se lucreaza pentru eliminarea efectelor atacurilor rusilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina, el precizand ca in unele zone s-a reluat alimentarea. Zelenski a subliniat ca “aceasta teroare” nu incetineste actiunile…

- UPDATE 10:00: - Rușii au probleme logistice dupa avarierea podului Kerci, arata serviciile secrete britanice in buletinul zilnic al situației de pe frontul din Ucraina.UPDATE 08:30 -Forțele ruse au lansat atacuri cu drone kamikaze asupra capitalei Ucrainei, Kiev, la primele ore ale dimineții. In oraș…

- Suntem in ziua cu numarul 225 a razboiului pornit de vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat in discursul catre națiune de miercuri seara ca forțele Kievului au eliberat alte trei așezari in regiunea sudica Herson. Pe de alta parte, Vladimir Putin pare sa admita…

- UPDATE 23:35 - Zelenski anunța victorii importante și rapide ale armatei ucrainene in sudul țarii.Armata ucraineana realizeaza "progrese destul de rapide si puternice in sudul tarii noastre", a declarat el in discursul sau zilnic publicat pe retelele sociale."Zeci de localitati au fost eliberate chiar…

- Centrala ”este complet oprita” dupa ce agentia a deconectat unitatea de alimentare cu numarul 6 de la retea la ora locala 3.41, se arata intr-un comunicat. ”Se desfasoara pregatiri pentru racirea acesteia si pentru transferul spre o stare rece”, mai mentioneaza comunicatul. Kievul a cerut miercuri locuitorilor…

- Ucraina a calificat joi drept ”minciuna si propaganda” afirmatiile Moscovei conform carora ar fi ucis circa 200 de soldati ucraineni in atacul cu racheta efectuat miercuri asupra unei gari din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk, atac soldat conform Kievului cu moartea a peste 20 de civili, relateaza…

- ONG-ul pentru drepturile omului recunoaște ca raportul despre tacticile de lupta ale ucrainenilor a fost facut public saptamana trecuta ”fara context suficient”, iar rezultatele vor fi analizate de ”experți independenți”, inclusiv ucraineni, a anunțat sambata seara Amnesty International, intr-un comunicat,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…