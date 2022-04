Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…

- Uniunea Europeana trimite echipe de anchetatori in Ucraina pentru a ajuta la colectarea de probe asupra crimelor de razboi de care sunt acuzate forțele ruse in regiunea Kiev, a anunțat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Autorii acestor crime odioase nu trebuie sa ramana nepedepsiți.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, vineri, ca ii va transmite omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul convorbirii telefonice pe care o vor purta in cursul zilei, ca impreuna cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, trebuie sa faca un pas pentru a aborda problemele legate de…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, joi seara, ca a demis doi oficiali ai serviciilor de securitate, pe care i-a numit „tradatori”. „Astazi s-a luat o alta decizie in privinta anti-eroilor. Nu am timp sa ma ocup de toti tradatorii, dar toti vor fi pedepsiti treptat”, a declarat Zelenski.…

- „Agresiunea” presedintelui rus, Vladimir Putin, impotriva Ucrainei are consecinte dincolo de Europa, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de CNN. UE va contribui cu 2,5 miliarde de euro pentru a aborda penuria mondiala de alimente. „Deoarece nevoile umanitare sunt deja…

- Președintele ucrainean, Volodymir Zelenski, a declarat, miercuri, ca aproape 6.000 de ruși au fost uciși in primele șase zile ale invaziei Moscovei și ca Kremlinul nu va reuși sa cucereasca țara sa cu bombe și atacuri aeriene. In noul mesaj, trimis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, iar spațiul aerian al tuturor țarilor UE va fi inchis pentru companiile rusești. „In primul rand, inchidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o ”videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni, luni la ora 20:00 GMT, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Președintele american va avea discuțiile cu presedintele Comisiei…