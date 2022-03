Inițiativa complet neașteptata venita din partea lui Volodimir Zelenski in plin razboi. Presedintele ucranean Volodimir Zelenski poarta negocieri pentru a interveni duminica seara, prin videoconferinta, la cea mai stralucitoare ceremonie de la Hollywood, in contextul in care Academia de cinema americana vrea o seara destinsa, in vederea recuceririi audientei, care sa se concentreze asupra celei de a saptea arte, dar care nu o poate face din cauza Razboiului rus din Ucraina, dezvaluie tabloidul american The New York Post, relateaza AFP, scrie news.ro. Fostul actor, in varsta de 44 de ani, devenit…