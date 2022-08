Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Zelenski, drapelul ucrainean va reveni si in orasele din Crimeea, anexata de Rusia in 2014, si in regiunile Donetk si Lugansk, cele doua componente ale bazinului minier Donbas, autoproclamate republici independente recunoscute de Moscova cu putin timp inainte de invazia in Ucraina.Presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a acuzat luni serviciile secrete ale Ucrainei ca au ucis-o pe Darya Dugina, fiica unui ultranaționalist rus, intr-un atac cu mașina-bomba in apropiere de Moscova, pe care președintele Vladimir Putin l-a numit „crud”. Rusia a acuzat luni Ucraina ca a orchestrat…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Aflat intr-o vizita la Kiev, alaturi de alți lideri europeni, președintele Franței Emmanuel Macron a insistat pe langa președintele ucrainean sa negocieze cu Moscova pentru pace. Președintele francez a avut un discurs ferm. Pentru ca Ucraina sa castige razboiul, trebuie sa negocieze cu Rusia. „Presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…