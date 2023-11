Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, a salutat luni seara, in discursul sau adresat natiunii, deschiderea in Romania a centrului de pregatire a pilotilor pentru operarea avioanelor F-16 unde se vor antrena si aviatori ucraineni.

- Olanda a trimis marti primele cinci avioane de lupta F-16 in Romania, care voi fi folosite la pregatirea pilotilor ucraineni, relateaza Reuters și The Guardian. Aeronavele au aterizat la Fetești și vor deservi Centrul European de Instruire F-16, a precizat MApN. MApN: Primele cinci aeronave ale Centrului…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, dupa discuția cu Volodimir Zelenski de la Cotroceni, ca el și omologul sau ucrainean au decis sa demareze „procesul pentru a ridica relația dintre Romania și Ucraina la nivel de Parteneriat Strategic”. „Ma bucur sa il primesc…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns marți, 10 octombrie 2023, in jurul orei 10:30, in București, dupa mai bine de un an și jumatate de la declanșarea razboiului de catre Rusia. Liderul de la Kiev a fost cazat la hotelul Marriott. Ce prețuri prezinta facilitatea pentru o noapte. Volodimir…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat pe internet un mesaj de recunoștința adresat Romaniei, imediat ce a ajuns la București. “Am ajuns in București, Romania, pentru discuții cu @KlausIohannis și pentru a consolida relațiile noastre de buna vecinatate. Ucraina este recunoscatoare pentru…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, face, marti, 10 octombrie, prima sa vizita oficiala in Romania.Acesta va fi primit de presedintele Klaus Iohannis, de premierul Marcel Ciolacu. Se va intalni cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si va sustine un discurs in plenul comun. Potrivit…

