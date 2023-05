Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla din nou astazi la Kiev. Vizita este una simbolica, dat fiindca are loc de ziua Europei, care celebreaza Uniunea Europeana. Integrarea europeana este o prioritate pentru Ucraina, care anul trecut a primit statutul de tara candidat. De altfel,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit miercuri, 3 mai, in Finlanda pentru a se intalni cu liderii tarilor nordice in vederea unor discutii despre razboiul in curs de desfasurare cu Rusia si despre relatiile europene, au declarat guvernele mai multor tari din regiune, potrivit Reuters. „Tema…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele Chinei, Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri, 29 martie, agentia Associated Press, preluata de Reuters . „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a precizat, sambata seara, in discursul adresat natiunii, ca peste 400 de persoane si companii, majoritatea ruse, au fost sanctionate din cauza razboiului declanșat in februarie 2022. De asemenea, masurile punitive vizeaza iranieni si sirieni care ajuta Moscova…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține, intr-un interviu pentru CNN, ca Rusia ar putea invada și alte orașe, daca va caștiga batalia de la Bakhmut. „Acest lucru este tactic pentru noi”, a declarat Zelenski, insistand ca sefii militari de la Kiev sunt uniti in prelungirea apararii orasului,…

- Președintele Ucrainei susține, vineri seara, o conferința de presa, la implinirea unui an de cand Rusia a declanșat invazia in țara sa. Vineri dimineața, liderul de la Kiev a afirmat ca 2023 va fi anul victoriei Ucrainei asupra Rusiei. Conferința de presa a inceput cu un moment de reculegere in memoria…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma, vineri, la implinirea unui an de la inceputul razboiului, ca in 24 februarie anul trecut milioane de ucraineni au ales sa nu fuga, ci sa infrunte pericolul. ”Si in acest an am ramas de neinvins. Stim ca 2023 va fi anul victoriei noastre”, arata el.…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare lunga cu Rusia, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu arata nicio vointa de pace, la un an dupa ce a declansat razboiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP si publicat joi. „Trebuie…