Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va arbitra partida Țara Galilor – Finlanda, una din semifinalele play-off-ului pentru calificarea la EURO 2024. Centralul va fi ajutat de asistenții Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, și de al patrulea oficial Tobias Stieler, din Germania. In camera VAR se vor afla Marco…

- Un lac din Romania ii uimeste pe cercetatori.Algele ulva care cresc in Lacul Ursu din Sovata fac obiectul unei ample cercetari internationale, pentru a se studia posibilitatea cresterii acestora intr-un mediu artificial, intrucat este preconizata a fi „una dintre mancarurile viitorului”, a afirmat,…

- Recent, s-a aflat ca Apple a renuntat la proiectul Titan. Lansat in 2014, acesta isi propunea, la inceput, sa dezvolte o masina electrica complet autonoma. De-a lungul dezvoltarii, compania a intampinat numeroase dificultati si a trebuit sa-si limiteze pretentiile. In urma cu cativa ani, obiectivul…

- Compania aeriana Lufthansa a anunțat ca vrea sa accelereze negocierile cu sindicatul Verdi, informeaza Rador Radio Romania. Compania aeriana germana Lufthansa a anunțat ca vrea sa ajunga rapid la un acord salarial cu sindicatul Verdi pentru a evita noi greve ale personalului sau de la sol.Acțiunea…

- Din cauza dificultatilor tehnologice si de proiectare de care s-au lovit inginerii, Apple a decis sa limiteze functiile autonome si sa amane termenul de finalizare pentru prima masina electrica a companiei. Astfel, in loc de Level 5 (masina complet autonoma), Apple are acum in vedere dezvoltarea unei…

- Fotbalul este un joc in care "douazeci și doi de barbați urmaresc o minge timp de 90 de minute și, la final, germanii caștiga intotdeauna", a glumit candva fotbalistul englez Gary Lineker.

- Fotbalul este un joc in care „22 de barbați alerga dupa o minge și la final caștiga mereu germanii”, glumea jucatorul englez de fotbal Gary Lineker. Timp de mai multe decenii, Uniunea Europeana a avut o dinamica a politicilor la fel de previzibila precum meciurile de fotbal in viziunea lui Lineker:…

- Daca sunteți in cautarea unor piese de mobilier sau decorațiuni pentru casa, aduse din Germania, sunteți așteptați la magazinul BELAMI HOME BISTRIȚA, recent deschis pe strada Libertații din Bistrița, nr. 50 B, langa reprezentanța Volkswagen. Tot aici gasiți la prețuri bune aparatura fitness, detergenți,…