Volkswagen va desfiinţa până la 4.000 de locuri de muncă în Germania, prin pensionări anticipate Volkwagen a anuntat intr-un comunicat ca a convenit un plan cu comitetul de intreprindere pentru a oferi pensionarea partiala celor nascuti in 1964, oferind in acelasi timp pensionarea anticipata celor nascuti intre 1956 si 1960. Volkswagen a declarat ca se asteapta ca pana la 900 de muncitori sa opteze pentru pensionare anticipata, in timp ce un numar mic, dar de ordinul miilor, vor putea alege pensionarea partiala, fara a da o cifra precisa. Doua surse ale companiei au declarat pentru Reuters ca vor fi taiate 3.000-4.000 de pozitii prin intermediul programului care urmeaza sa fie implementat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

