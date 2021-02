Volkswagen și Microsoft își extind cooperarea în domeniul mașinilor automate Grupul german Volkswagen și americanii de la Microsoft iși extind cooperarea, implicand tehnologia cloud a gigantului software american din SUA pentru a include accelerarea dezvoltarii pilotajului automate a mașinilor. Noua divizie software VW va construi o platforma bazata pe cloud impreuna cu Microsoft, care va ajuta la simplificarea proceselor de dezvoltare și va permite o integrare mai rapida in flota sa de vehicule, a declarat joi producatorul auto intr-un comunicat. Parteneriatul va face mult mai ușoara implementarea actualizarilor de software pentru a adauga noi caracteristici mașinilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Volkswagen și Microsoft au anunțat joi un parteneriat pentru dezvoltarea de software pentru mașini autonome și conectate, amplificând modul în care cele doua companii colaboreaza, dupa ce în 2018 demarasera un parteneriat în domeniul cloud-computing. Microsoft a adaugat recent…

- Anul trecut, Toyota a vandut 9.5 milioane de mașini la nivel global, in scadere cu 11% fața de 2019. Totalul include și marcile Daihatsu, Hino și Lexus. Rezultatul le-a permis japonezilor sa depașeasca performanța grupului Volkswagen, care deține marcile Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche,…

- Vinzarea mașinilor electrice in Norvegia in 2020 a depașit achiziționarea automobilelor cu motoare pe benzina, diesel și hibride. Datele se conțin intr-un raport prezentat recent de catre producatorul german de vehicule Volkswagen, inlocuindu-l pe Tesla - ca cel mai mare producator de vehicule pe baterii,…

- ​În noiembrie piața mașinilor noi a crescut cu 1% fața de luna similara din 2019, în timp ce la 11 luni scaderea a fost de 25%, arata datele DRPCIV. O analiza APIA arata ca piața mașinilor second-hand din import a scazut cu 15%, dar volumele de mașini rulate sunt de trei ori peste cele noi,…

- Piața auto din Romania este in fața unui declin fara precedent: cu un sfert, la mașinile noi și cu 15%, in cazul celor rulate. Potrivit unei analize a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 25,3%, in primele…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a scazut in Romania cu 25,3%, in primele 11 luni ale anului, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, in timp ce pe segmentul second hand declinul a fost de 15% Datele au fost publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA),…

- Vanzarile de automobile electrice au crescut in acest an cu 54% fața de anul trecut. Ce mașini ”verzi” prefera romanii Vanzarile de masini ecologice noi au crescut in Romania, in primele zece luni ale anului, cu 15,15%, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, pana la 6.385 de unitati,…

- Potrivit unui plan prezentat vineri, Volkswagen va aloca aproape jumatate din bugetul de investitii in valoare de 150 de miliarde de dolari mobilitatii electrice, automobilelor hibride, unui sistem de operare a vehiculelor bazat pe software si tehnologiilor de conducere autonoma. In planul anterior,…