- Adidas si-a redus dividendele dupa ce a oscilat spre o pierdere operationala trimestriala, in conditiile in care vanzarile din China s-au injumatatit, iar pantofii de antrenament Yeezy au ramas nevanduti in urma deciziei marcii de a rupe legaturile cu rapperul Kanye West, scrie Financial Times.Grupul…

- Subiectul aderarii Romaniei la spatiul Schengen nu se afla pe agenda Consiliului JAI din martie, a anunțat europarlamentarul PSD Carmen Avram. Totodata, Carmen Avram a amintit și de planul pentru migrație care, in opinia sa ”ar putea sa fie cel care linisteste apele in Uniunea Europeana”. Acuzațiile…

- In urma invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina la 24 februarie 2022, Rusia a fost lovita de sancțiuni economice dure menite sa o izoleze de sistemul financiar global. In raportul sau publicat marți, 31 ianuarie 2023, Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat ca economia Rusiei va fi mai performanta…

- Detinatoarea trofeului, Danemarca, si reprezentativa Spaniei au ajuns in semifinalele Campionatului Mondial de handbal masculin. Tot in aceasta faza a competiției s-au calificat Franța, respectiv una dintre țarile gazda, Suedia. Danemarca a avut cele mai mici emoții in sferturile Campionatului Mondial.…

- Viitorul fabricii din Saarlouis, Germania, a fost neclar din iunie anul trecut, cand Ford a ales o fabrica din Spania pentru a-si asambla vehiculul electric de generatie urmatoare (EV) in defavoarea fabricii germane, care va inceta sa mai produca modelul sau actual, Ford Focus, din 2025. Printre cincisprezece…

- Emma, brand de articole pentru somn, anunța ca ofera un salariu lunar de 800 euro/luna celor care vor sa le testeze produsele. Inițiativa a fost lansata de Emma ca urmare a deschiderii biroului sau din București, al șaselea sau birou la nivel mondial. Care sunt criteriile de selecție Oricine poate aplica…

Germania și Suedia au devenit ultimele state europene care vor solicita teste negative pentru COVID in cazul calatorilor sosiți din China, noteaza BBC, potrivit Rador.

- Creste lista tarilor din Uniunea Europeana care cer test COVID negativ pasagerilor veniti din China. Belgia, Suedia, Franta, Germania, Spania si Italia anunta ca, pe langa testul negativ, necesar la imbarcarea spre Europa, ar putea testa aleatoriu pasagerii si la sosire.