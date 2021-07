Volkswagen intenţionează ca până în 2030 jumătate din vânzările sale să fie de automobile electrice Compania a anuntat marti ca, pana in 2040, aproape toate vehiculele sale comercializate pe pietele majore vor avea emisii zero. Aceste obiective fac parte din obiectivul mai larg al Volkswagen ca grupul sa fie neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon, pana in 2050. Compania va lucra la dezvoltarea de software pentru a spori profiturile, deoarece s-a concentrat pe tranzitia vehiculelor sale de la motoarele cu ardere interna la functionarea pe baterii. Volkswagen a alocat 73 de miliarde de euro (86,4 miliarde de dolari) pentru dezvoltarea viitoarelor tehnologii intre 2021 si 2025, ceea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

