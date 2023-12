Volkswagen discută cu posibili parteneri, între care Renault, despre dezvoltarea unui automobil electric de 20.000 de euro Producatorul german de automobile este interesat sa coopereze la o platforma pentru masina despre care spera ca va face ca vehiculele alimentate cu baterii sa fie vandute la preturi accesibile pentru mase, a relatat Handelsblatt. Discutiile cu Renault sunt inca ”intr-un stadiu foarte incipient” si ar putea sa nu duca la nimic, a spus Handelsblatt, citat de surse. Productia anuala de 200.000 pana la 250.000 de vehicule este tinta pentru ambii parteneri impreuna, potrivit Handelsblatt. Volkswagen a refuzat sa comenteze articolul. Un purtator de cuvant al Renault a spus ca cooperarea este necesara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

