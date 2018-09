Stiri pe aceeasi tema

- "Nu trebuie sa reproducem acest teatru al umbrelor si al diviziunilor care mai mult ne-a slabit decat ne-a facut sa mergem inainte", a declarat Macron in fata ambasadorilor Frantei reuniti la Paris.Ultimul summit G7 din iunie din Canada s-a incheiat cu un fiasco, cand presedintele american…

- China si Germania si-au aparat, miercuri, relatiile de afaceri cu Iranul, in fata avertismentului presedintelui american Donald Trump ca orice companie care are relatii comerciale cu republica islamica nu va mai putea avea relatii cu Statele Unite, transmite Reuters, conform news.ro.Comentariile…

- Uniunea Europeana "regreta profund" decizia Statelor Unite de a reimpune sanctiuni impotriva Iranului si a anuntat intrarea in vigoare marti, 7 august, a unei legislatii pentru protejarea companiilor europene din tara, relateaza AFP. "Regretăm profund reintroducerea de sancţiuni…

- Ascensiunea naționalismului egocentric și modernizarea arsenalelor atomice risca sa reaprinda tensiunile din timpul Razboiului Rece, a declarat Kazumi Matsui, primarul orașului Hiroshima, cu ocazia comemorarii a 73 de ani de la atacul nuclear american de la finalul celui de-al II-lea Razboi Mondial.…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump , a spus, marți seara, ca Iranul ”va accepta destul de curand” sa discute cu SUA, in pofida faptului ca liderii de la Teheran au parut sa respinga oferta lui Trump privind intrevedere cu omologul sau iranian, Hassan Rouhani. „Am sentimentul ca vor discuta destul…

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) s-au reunit vineri, la Viena, in tentativa de a salva acordul nuclear semnat in 2015, dupa retragerea Statelor Unite, intalnire ce are loc pe fondul avertismentului Teheranului ca propunerile de compensatii…

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor intalni vineri, in orasul austriac Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite, anunta agentia IRNA, citata de site-ul israelian Ynetnews.com.

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri ale lumii se vor reuni vineri la Viena, in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, semnat in 2015, dar care se afla acum intr-o situatie de risc, dupa ce SUA s-au retras si au anuntat ca vor impune noi sanctiuni impotriva…