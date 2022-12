Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Moscova a facut pregatiri pentru anuntul de vineri referitor la plafonul de pret al petrolului facut de Grupul celor Sapte Natiuni (G7), Uniunea Europeana si Australia, a informat agentia de presa de stat rusa TASS. ”Nu vom accepta acest…

- Le Maire il va insoti pe presedintele francez Emmanuel Macron intr-o vizita de stat in Statele Unite, in aceasta saptamana. Europenii sustin ca pachetul masiv de subventii pentru protejarea producatorilor americani, din Legea americana de reducere a inflatiei, ar putea da o lovitura letala industriilor…

- Stirea urmeaza unei alte rechemari, anuntata vineri, a aproape 30.000 de masini Model X din Statele Unite, din cauza unei probleme care ar putea cauza declansarea incorecta a airbag-ului pasagerului din fata, ceea ce a dus la scaderea actiunilor companiei cu aproape 3%, la un minim al ultimilor aproape…

- Amazon s-a luptat de mult cu recenziile false sau manipulate, iar problema s-a agravat pe masura ce mai multi oameni au accesat platforma sa pentru cumparaturi in timpul restrictiilor legate de coronavirus. Zeci de mii de oameni s-au alaturat canalelor dedicate de pe platforma de mesagerie Telegram,…

- Cei doi au discutat, de asemenea, Legea SUA pentru reducerea inflatiei si preocuparile legate de vehiculele electrice, precum si practicile non-piata ale Chinei legate de subventiile industriale, a declarat Biroul Reprezentantului pentru Comert al SUA, intr-o comunicat. Tai si Dombrovskis ”au convenit…

- Conductele Rusiei Nord Stream 1 si Nord Stream 2 au explodat in mai multe locuri in aceasta saptamana, deversand gaze in Marea Baltica, in largul coastelor Danemarcei si Suediei. Seismologii au inregistrat explozii in zona. Uniunea Europeana a declarat ca suspecteaza ca pagubele au fost provocate de…

- Statele Unite vor majora cantitatile de gaze lichefiate trimise catre Uniunea Europeana, pentru a ajuta statele europene sa inlocuiasca gazele rusesti si sa treaca aceasta iarna cu bine, a spus Don Graves, secretar adjunct al Departamentului Comertului SUA, intr-un interviu pentru Agerpres.

- Criza energetica ce a cuprins intreaga Europa a venit ca o lovitura pentru producatorii de oțel, care și-au redus producția din cauza prețurilor mari ale energiei. Criza energetica ce a cuprins intreaga Europa a venit ca o lovitura pentru producatorii de oțel, care și-au redus producția din cauza…