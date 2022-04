Voleibalistele de la SCMU au jucat doar două seturi cu Dinamo Voleibalistele de la SCMU Craiova nu au reușit sa puna punct infrangerilor din seria 5-8 a play-out-ului Diviziei A1. Trupa lui Lucian Zlotea a cedat pe teren propriu, in fața lui Dinamo, scor 3-1 (24-26, 25-22, 25-11, 25-20) și astfel le-a adimistrat oltencelor cel de-al 3-lea eșec consecutiv. Partida a contat pentru etapa a 3-a. Primul set a fost, din nou, jucat la capacitate maxima de craiovence, care s-au și impus in prelungiri cu scorul de 26-24. In actul secund, cele doua formații au avut fluctuații de joc in multe momente, iar meciul a devenit palitant. Pe finalul setului, Dinamo s-a desprins… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la SCMU Craiova revin la treaba in acest mijloc de saptamana, in Sala Polvalenta din Banie. Miercuri, de la ora 16.00, formatia alb-albastra va da piept cu Dinamo, una dintre rivalele din acest campionat, intr-un joc fara o miza prea mare. Partida va conta pentru etapa a treia din…

- Unul dintre cele mai importante si mai tari meciuri din acest sezon pentru voleibalistii de la SCMU Craiova se va disputa in acest weekend, in Sala Polivalenta, din Banie. Sambata, de la ora 18.00, la Craiova va poposi Arcada Galati, actuala campioana a Romaniei, intr-un joc cu miza pentru o singura…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au disputat, duminica, in devans, partida de la Rapid, din cadrul grupei 5-8 din Divizia A1. Formatia pregatita de Lucian Zlotea nu a izbutit sa castige niciun punct, chiar daca a castigat primul set, si a pierdut cu scorul de 3-1 (21-25, 25-8, 25-13, 25-18), la capatul…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au debutat cu o infrangere la zero in grupa 5-8 din Divizia A1. Trupa lui Lucian Zlotea a cedat cu scorul de 3-0 (25-18, 25-16, 25-12), la capatul unui meci dominat in totalitate de echipa gazda. Lugojul si-a demonstrat inca o data valoarea, dar si faptul ca este cea…

- Un nou an in Final Four-ul Cupei Romaniei, alte sperante pentru voleiul craiovean si pentru iubitorii echipei SCMU Craiova. Dupa ce au cedat dramatic in finala din sezonul precedent, cu Dinamo, trupa lui Dan Pascu este pregatita sa faca o figura frumoasa si de aceasta data, la Brasov. In semifinalele…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au parte de un meci mai mult decat complicat sambata. In Banie va veni Lugojul, formatie care ne-a mai invins de trei ori in acest sezon, de doua ori in Cupa Romaniei si o data in campionat. Si de aceasta data trupa lui Zlotea porneste cu a doua sansa, dar nu are nimic…

- Echipa feminina de volei SCM Universitatea Craiova a pierdut cu 3-0 (25-16, 25-18, 25-14) meciul disputat in Giulești, in fața formației Rapid București, sambata, in cadrul etapei cu numarul 17 din cadrul Diviziei A1. Trupa lui Lucian Zlotea a fost depasita la toate capitolele de bucurestence, care…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova și-au facut treaba de minune sambata dupa masa, in Polivalenta din Banie. Trupa lui Lucian Zlotea și-a propus cele trei puncte din duelul cu „U“ Cluj, iar victoria categorica a venit dupa 25-17, 25-20, 25-21. In urma acestui succes, oltencele au urcat doua poziții in…