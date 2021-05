Nationala masculina de volei a Romaniei pastreaza sanse teoretice de calificare la Campionatul European 2021, dupa ce a invins formatia Slovaciei cu scorul de 3-1 (25-19, 16-25, 25-22, 25-15), duminica, in ultimul sau meci din Grupa E a preliminariilor, in Sala Olimpia din Ploiesti. Victoria in fata liderului, obtinuta intr-o ora si 29 de minute, trebuie sa fie coroborata cu un esec al Elvetiei in fata Albaniei, in celalalt meci al zilei, la Ploiesti(20:00). Slovacia era deja calificata la turneul final inaintea partidei cu Romania. Adrian Aciobanitei a fost cel mai bun realizator al Romaniei,…