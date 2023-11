Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua Bucuresti a fost invinsa de CSM Corona Brasov cu scorul de 3-0 (25-21, 25-20, 25-22), sambata, in Capitala, intr-un meci din etapa a patra a Diviziei A1 la volei masculin. Lukasz Wiese (16 puncte) si Mircea Peta (11) s-au remarcat de la vicecampioni, in timp ce de la Corona cei mai buni au…

- Etapa a 4-a a Diviziei A1 de volei masculin a inceput joi, 2 noiembrie, cu partida-derby dintre Arcada Galați și Dinamo București, adjudecata de campionii in exercițiu cu scorul de 3-0 (FOTO). Sambata, 4 noiembrie, se vor disputa patru meciuri: CSU Timișoara – Rapid București (de la ora 12:00), CSA…

- Campioana CSM Arcada Galati a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti, una dintre contracandidate la titlu, cu 3-0 (25-16, 25-21, 25-20), joi, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a Diviziei A1 la volei masculin.Finlandezul Aaro Nikula, cu 20 de puncte, a fost cel mai bun om al echipei antrenate…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a caștigat clar, cu 3-0, partida susținuta sambata, in Banat, in fața formației CS UV Timișoara. Disputa a contat pentru etapa a 2-a din Divizia A1. A fost un meci la discreția alb-albaștrilor. Baieții lui Dan Pascu au caștigat seturile astfel: 25-13, 25-21, 25-18.…

- CSA Steaua București s-a impus in 5 seturi in fața rivalei Rapid in etapa #2 a Diviziei A1 la volei masculin, scor 3-2 (25-22, 25-27, 20-25, 25-17, 15-13). Inaintea partidei, ambele echipe caștigasera in minimum de seturi meciurile anterioare, Steaua 3-0 in deplasare la U Cluj, iar Rapidul cu același…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova are parte de o deplasare in Banat, urmand sa dea piept cu CSU Universitatea de Vest Timisoara. Disputa este programata sambata, de la ora 16.30, si conteaza pentru etapa a 2-a din Divizia A1. Despre acest duel interesant au vorbit astazi antrenorul gruparii alb-albastre,…

- Volei masculin: Dinamo a inceput sezonul in Divizia A1 cu o victorieCS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS Stiinta Explorari Baia Mare cu scorul de 3-0 (25-21, 25-14, 25-19), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a Diviziei A1 la volei masculin, informeaza Agerpres. Ciprian…

- In acest weekend incepe sezonul 2023-2024 al Diviziei A1 de volei masculin. Stiinta Explorari Baia Mare in prima etapa va intalni. in deplasare. Dinamo București duminica, 15 octombrie, de la ora 18.00. Din lotul de anul trecut au mai ramas la echipa doar cinci jucatori: Dan Silvașan Pașca (centru),…