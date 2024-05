Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Croației, cu scorul de 3-1 (25-23, 25-22, 20-25, 25-22), vineri seara, la Ramnicu Valcea, in Golden League. Alexandru Rața, cu 18 puncte, si Mircea Peța, cu 13, au fost cei mai buni jucatori ai echipei antrenate de Sergiu Stancu in partida…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Azerbaidjanului cu scorul de 3-0 (25-19, 25-15, 25-10), vineri, la Blaj, in Golden League. Fetele noastre au avut nevoie de doar 69 de minute pentru a obtine victoria in meciul cu Azerbaidjan. Pentru tricolore este al doilea succes in competitie,…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 3-1 (20-25, 25-21, 25-23, 25-19), sambata, la Baku (Azerbaidjan), in al doilea sau meci din Golden League. Romania, care debutase cu o victorie cu Azerbaidjanul, a cedat in fata Ucrainei dupa o ora si 47 de minute. De la…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-23), sambata, la Teplice, in Golden League. Tricolorele s-au inclinat dupa doua ore de joc. Ele au condus cu 23-20 in seturile trei si patru, insa le-a pierdut pe ambele cu 23-25. Ana Cristina Miron…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, la Baku, reprezentativa Azerbaidjan, scor 3-0, in primul meci din Golden League. Scorul pe seturi a fost 25-16, 25-16, 25-19. In a doua partida din cadrul turneului de la Baku, tricolorii vor juca sambata in compania Ucrainei. Romania va mai juca…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei pregatește ultimele detalii inaintea barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2025. Romania va infrunta Cehia, in dubla manșa, pentru un loc la turneul final ce se va disputa in Croația, Danemarca și Norvegia. Printre tricolorii care vor lupta pentru…

- La Mioveni se vor disputa sambata și duminica semifinalele, respectiv finala competiției Pentru al doilea weekend la rand, orașul Mioveni va fi gazda unui spectacol voleibalistic. Daca acum o saptamana fetele s-au luptat pentru Cupa Romaniei, De data aceasta este randul echipelor masculine sa faca show…