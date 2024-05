Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Azerbaidjanului cu scorul de 3-0 (25-19, 25-15, 25-10), vineri, la Blaj, in Golden League. Fetele noastre au avut nevoie de doar 69 de minute pentru a obtine victoria in meciul cu Azerbaidjan. Pentru tricolore este al doilea succes in competitie,…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa, sambata, de Cehia, cu scorul de 3-1 la Teplice, intr-un meci din competiția europeana Golden League. In alte meciuri jucate sambata, Slovacia s-a impus in fața Azerbaidjanului cu 3-1, Ucraina a trecut de Slovenia cu 3-2, iar Belgia a invins Spania…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 3-1 (20-25, 25-21, 25-23, 25-19), sambata, la Baku (Azerbaidjan), in al doilea sau meci din Golden League. Romania, care debutase cu o victorie cu Azerbaidjanul, a cedat in fata Ucrainei dupa o ora si 47 de minute. De la…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-23), sambata, la Teplice, in Golden League, intr-un meci pe care putea foarte bine sa-l castige.

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa sambata, la Baku, de reprezentativa Ucrainei, scor 3-1, in al doilea meci din Golden League.Scorul pe seturi a fost 20-25, 25-21, 25-23, 25-19, scrie news.ro.

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, la Baku, reprezentativa Azerbaidjan, scor 3-0, in primul meci din Golden League. Scorul pe seturi a fost 25-16, 25-16, 25-19. In a doua partida din cadrul turneului de la Baku, tricolorii vor juca sambata in compania Ucrainei. Romania va mai juca…

- Evoluție extraordinara pentru naționala Romaniei in amicalul contra Țarilor de Jos. La Wijchen, in fața unei sali arhipline, Romania a cedat 2-3. Fetele noastre au jucat insa extrem de curajos și au avut o șansa enorma sa invinga. Dupa un prim set controlat de gazde, caștigat cu 25-20, Romania și-a…

- Nationala U19 a Romaniei a incheiat Turul de Elita cu o victorie in fata Croatiei, scor 1-0, dar nu s-a calificat la Euro-19. Unicul gol al confruntarii de marti cu gazda miniturneului de calificare, Croatia, a fost reusit de Rares Pop in minutul 73 al meciului.Romania incheie pe locul secund…