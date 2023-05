Stiri pe aceeasi tema

- Primul joc dintre Dinamo și SCMU Craiova, din lupta pentru bronz in Divizia A1, s-a incheiat in favoarea bucureștenilor. Sambata dupa masa, echipa din capitala a trecut de SCMU cu scorul de 3-1 (25-19, 23-25, 25-13, 25-19) și astfel a deschis scorul in seria extrem de importanta pentru medalie. Astazi…

- Invingatoare și in cel de-al treilea joc al barajului cu U NTT Data Cluj, echipa antrenata de Daniel Banu și-a asigurat prezența in A1 „Barajul” pentru ramanerea in Divizia A1 la volei feminin a dat caștig de cauza bacauancelor de la CSM-Știința. Invingatoare in primele doua manșe disputate pe teren…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au incheiat cum nu se putea mai rau sezonul regular al Diviziei A1. Formația din Banie a pierdut cu scorul de 3-1 (25-16, 16-25, 15-25, 21-25) disputa de pe propriul teren cu FC Argeș Pitești și astfel este nevoita sa evolueze in play-out-ul campionatului. Dupa un prim…

- Pentru voleibalistele CSM-Știința Bacau, ultima deplasare din sezonul regulat al Diviziei A1 va avea loc sambata, in cadrul etapei a 20-a, la Cluj, pe terenul „lanternei roșii” U NTT Data din localitate. Spre deosebire de clujence, aflate pe sec ca punctaj dupa 18 meciuri jucate, bacauancele au inceput…

- Sambata, de la ora 17.00, CSM-Știința Bacau primește vizita Craiovei in etapa a 19-a Se spune ca, exceptand jocurile ca și pierdute inca din start, exista doua felul de meciuri: unele care pot fi caștigate, iar altele care trebuie sa fie caștigate. Pentru voleibalistele CSM-Știința Bacau, partida din…

- Așa cum era de așteptat, derby-ul bacauan din Seria B a Diviziei A la handbal feminin, programat sambata, in etapa a 13-a, nu a fost unul cu surprize. Sambata, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, CSM Bacau a avut caștig de cauza cu 38-27 (18-10) in fața concitadinei Știința, la capatul unui joc…

- Știința Bacau – Volei Alba Blaj 0-3, in Divizia A1 la volei feminin Volei Alba Blaj, campioana Romaniei, a invins in deplasare, pe Știința Bacau, scor 3-0 (25-12, 25-15, 25-11), intr-un meci contand pentru etapa a 17-a a Diviziei A1. O partida facila impotriva penultimei clasate, ce s-a bazat și pe…

- Partidele de handbal Știința- CSM Bacau, la feminin (ora 12.00) și CSM Bacau- CSM Oradea, la masculin (ora 18.00), vor avea ca intermezzo confruntarea de volei feminin dintre CSM-Știința și campioana Romaniei, Alba Blaj, ce va incepe la ora 15.00 Ziua de sambata va prilejui un adevarat maraton sportiv…