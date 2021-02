Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba Blaj si CS Dinamo Bucuresti se vor intalni maine, 21 februarie 2021, de la ora 14:00, in finala Cupei Romaniei la volei feminin, in Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca. Dupa cum am relatat, in prima semifinala, CSM Volei Alba Blaj a trecut de CSM Targoviste cu scorul de 3-1…

- Echipa de volei feminin Volei Alba Blaj este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, la turneul de la Cluj-Napoca, formatia CSM Targoviste, scor 3-1, in prima semifinala a zilei, potrivit news.ro. Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-22, 23-25, 25-18. Citește și: Garda…

- CSM Volei Alba Blaj o va infrunta pe CSM Targoviste, iar Stiinta Bacau o va intalni pe CS Dinamo Bucuresti, sambata, in semifinalele Cupei Romaniei la volei feminin, in Sala Sporturilor 'Horia Demian' din Cluj-Napoca. CSM Volei Alba Blaj, ultima castigatoare a trofeului (in 2020…

- CS Dinamo Bucuresti si SCM U Craiova se vor infrunta duminica, de la ora 14:00, in finala Cupei Romaniei la volei masculin, in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca. Vineri, in prima semifinala, CSM Arcada Galati, campioana en titre si detinatoarea trofeului, a fost invinsa…

- CSM Targoviste si CSM Volei Alba Blaj, primele doua clasate, s-au desprins de urmaritoare, dupa victoriile reusite, luni, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin. CSM Targoviste a obtinut a zecea victorie din tot atatea meciuri, 3-0 (25-9, 25-22, 25-17) cu FC Arges,…

- CSM Targoviste a reusit a noua sa victorie consecutiva in Divizia A1 la volei feminin, 3-1 (25-22, 25-17, 22-25, 25-17) cu CS Dinamo Bucuresti, duminica, pe teren propriu, in turneul al saselea al campionatului. Cubaneza Casanova a reusit 21 de puncte, iar bulgaroaica Ghergana Dimitrova a contribuit…