- CSM Volei Alba-Blaj s-a impus la pas pe terenul formatiei FC Arges, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-17, 25-10), joi seara, intr-un meci in devans din etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin.Cele mai bune jucatoare ale campioanei au fost Bogumila Biarda, cu 18 puncte, si Katarina Jovic, cu 10 puncte,…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova are parte de o deplasare in Banat, urmand sa dea piept cu CSU Universitatea de Vest Timisoara. Disputa este programata sambata, de la ora 16.30, si conteaza pentru etapa a 2-a din Divizia A1. Despre acest duel interesant au vorbit astazi antrenorul gruparii alb-albastre,…

- Nou-promovata CSM Corona Brasov a invins-o pe CS Unirea Dej cu scorul de 3-1 (25-16, 25-19, 23-25, 25-16), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din mansa intai a primului tur al Cupei Romaniei la volei masculin. Cristiano Oliveira Dos Santos, cu 20 de puncte, a condus-o pe Corona la victorie.…

- Azi incepe o noua editie a Cupei Romaniei la volei masculin pentru echipele din primul esalon. In primul tur al acestei competitii, Stiinta Explorari Baia Mare joaca, in prima mansa, de la ora 18, la Rapid Bucuresti. Fiind vorba de un debut in aceasta competitie, formatia antrenata de Marius Botea si-a…

- In prima etapa a Diviziei A1 la volei echipa Stiinta Explorari Baia Mare a intalnit in deplasare Dinamo București. Dinamo București – Știința Explorari Baia Mare 3-0 (25-21, 25-14, 25-19) Dinamo: B. Bartha 8p, N. Ghionea 4p, Balean 12p, B. Cuk 9p, C. Matei 15p, Butler 1p, Arroyo (libero). Au mai jucat…

- Volei masculin: Dinamo a inceput sezonul in Divizia A1 cu o victorieCS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CS Stiinta Explorari Baia Mare cu scorul de 3-0 (25-21, 25-14, 25-19), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a Diviziei A1 la volei masculin, informeaza Agerpres. Ciprian…

- In acest weekend incepe sezonul 2023-2024 al Diviziei A1 de volei masculin. Stiinta Explorari Baia Mare in prima etapa va intalni. in deplasare. Dinamo București duminica, 15 octombrie, de la ora 18.00. Din lotul de anul trecut au mai ramas la echipa doar cinci jucatori: Dan Silvașan Pașca (centru),…

- Sambata, 7 octombrie, a debutat noul sezon al Diviziei A1 de volei feminin, meciurile primei etape fiind: CSO Voluntari – Rapid București 2-3, CSM Targoviște – Știința Bacau 3-0, CSM Volei Alba Blaj – CSM București 3-1, FC Argeș Pitești – CSM Lugoj 0-3, CSU Medicina Tg.-Mureș – CSM Constanța 1-3 (FOTO,…