Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul Dan Silvașan-Pașca este noul jucator al echipei Știința Explorari, cu care a semnat un contract valabil pe doua sezoane. Dan Silvașan-Pașca este nascut in 3 decembrie 2000, in Șimleu Silvaniei, are 1,93 m inalțime și joaca pe postul de centru. El a evoluat pana acum la echipa de juniori ACS…

- Aflat la final de contract, "coordonatorul" formatiei CSM Campia Turzii, Vlad Moisa, a ales sa schimbe echipa si astfel acesta a semnat pentru editia 2020-2021 din Divizia A1, la volei masculin ,cu o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Etapa a treia a competiției internaționale “Hajdunanas Beach Volleyball”, desfașurata in Ungaria, in perioada 11-12 iulie, a fost caștigata de perechea Laurean Andrei Crișan (Știința Explorari) – Raul Ilieș. Cei doi au repetat astfel succesul din etapa a doua a turneului, care a avut loc in perioada…

- Știința Explorari a perfectat transferul voleibalistului Marius Eugen Cheaga, care a jucat in sezonul precedent la SCM Gloria Buzau. Marius Cheaga este nascut in 9 aprilie 1994, in Buzau, are 1,85 m inalțime și evolueaza pe postul de tragator universal. Cheaga a semnat un contract valabil pe durata…

- Fetele de la CS Minaur vor juca primul meci, din noul sezon, in deplasare, cu HC Zalau, in data de 27 august (sau in jurul acestei date). Prima intalnire oficiala cu suporterii va fi pe 30 august, cand echipa locala se va intalni cu Rapid București, scrie minaur.ro. Prima etapa din Liga Florilor MOL:…

- Cel mai tanar jucator al formației de volei masculin CSM Campia Turzii, "centrul" Dan Silvașan-Pașca, este curtat in aceasta perioada de noua formație SCM Zalau. Conform publicației "Sportul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tudor Botea (22 ani) a ajuns la un acord cu Dinamo București și devine al patrulea transfer al echipei pregatite de Constantin Ștefan pentru sezonul 2020-2021. Interul stanga și-a rezilitat contractul cu Minaur Baia Bare, pentru a juca in Liga Campionilor. Dinamo București și-a definitivat in linii…

- Premierul in exercitiu Benjamin Netanyahu si rivalul sau in alegeri, Benny Gantz, au anuntat luni ca au semnat un acord pentru formarea unei coalitii guvernamentale de urgenta, informeaza Reuters, titreaza Agerpres. Dupa trei scrutinuri neconcludente – in aprilie si septembrie 2019 si in martie anul…