El este adolescentul de la Barcelona care pare ca ii calca pe urme intocmai lui Messi. A semnat deja cu Adidas, ceea ce il transforma deja in superstar. In 2006, un alt tanar jucator din academia Barcelonei a semnat un contract cu Adidas. Acordul, evaluat la aproximativ 500.000 de dolari pe an, parea o investiție […] The post Puștiul Barcelonei care urmeaza drumul lui Meessi first appeared on Ziarul National .