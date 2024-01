Stiri pe aceeasi tema

- Un tren in care se aflau 30 de calatori a lovit, vineri dupa-amiaza, o masina, in comuna Dofteana, judetul Bacau. Doua persoane din autoturism au fost incarcerate, fiind scoase in stare de inconstienta. Medicii nu au reusit sa le salveze. Cei doi, un barbat și o femeie, soț și soție, nu au avut nicio…

- Astazi, in prezența ministrului Mediului, Mircea Fechet, Laurențiu Alexandru Paștinaru, președintele ANPM a semnat Acordul de Mediu pentru proiectul “Reabilitarea liniei de cale ferata Focșani-Roman”, care vizeaza lucrari in județele Vrancea, Bacau și Neamț. Traseul proiectat urmarește traseul liniei…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, pana vineri dimineata, vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei in zonele joase si ninsori, in zona de munte. Pentru zonele aflate la altitudini mai mari de 1.700 de metri, a fost emis Cod galben de viscol, scrie News.ro…

- Doi copii au murit in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E85, pe raza comunei Racaciuni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Ema Teres. Potrivit sursei citate, in accident a fost implicat un autoturism in care se aflau opt…

- Autoritatile au activat planul rosu de interventie, luni seara, in judetul Vrancea, dupa ce un microbuz cu 16 persoane s-a rasturnat, relateaza News.ro."A fost declansat planul rosu de interventie la nivelul judetului Vrancea, incepand cu ora 19:59, urmare a unui accident rutier produs pe DN11A Adjudul…

- Luni dimineața, se circula in condițiile unui carosabil acoperit parțial cu zapada pe mai multe drumuri din județele Bacau, Botoșani, Braila, Buzau, Covasna, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și Vrancea, iar in Braila, Buzau și Maramureș sunt

- Potrivit ANM, pana la ora 13:00, in zona depresionara a judetului Harghita , respectiv zona localitatilor: Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu,…