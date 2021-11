Volei: CS Medgidia s-a calificat in premiera in optimile Challenge Cup

Stiri pe aceeasi tema

- CS Medgidia a caștigat ambele meciuri din Croația dispuate cu OK Kastela și merge mai departe in Challenge Cup CS Medgidia schimba istoria voleiului feminin romanesc din ultimii ani, reușind sa performeze in Europa cu o echipa formata in totalitate din jucatoare romane. ...

- ​Echipa CS Medgidia s-a calificat joi, în deplasare, în optimile de finala ale Challenge Cup la volei feminin, la prima participare din istoria sa în cupele europene.CS Medgidia s-a impus si joi în disputa cu OK Kastela, scor 3-1, pe seturi 25-19, 25-14, 22-25, 25-17.În…

- CS Medgidia s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, dupa ce a invins formatia croata OK Kastela, cu scorul de 3-1 (25-19, 25-14, 22-25, 25-17), joi seara, la Kastel Stari, in mansa a doua a saisprezecimilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin,…

- Echipa din Medgidia a facut un pas important catre optimile de finala ale competitiei continentale. Formatia feminina de volei CS Medgidia a debutat cu o victorie in Europa, trecand astazi in deplasare de echipa croata Kastela, in prima mansa a 16 imilor de finala din Challenge Cup. Jucatoarele pregatite…

- Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj continua evolutiile bune in cele trei competitii in care este angrenata, campionat, Cupa si Challenge Cup. Trupa de pe malul Timisului s-a calificat fara emoții in sferturile Cupei Romaniei, așa cum era de anticipat inca de la tragerea la sorți. Invingatoare…

- Tenismanul britanic Andy Murray, fost lider mondial, s-a calificat in optimile finala ale turneului ATP 250 de la Anvers (Belgia), dotat cu premii totale de 508.600 de euro, dupa ce a castigat la mare lupta meciul cu americanul Frances Tiafoe, cu 7-6 (2), 6-7 (7), 7-6 (8), dupa trei ore si 45 de…

- Jucatoarea Elena Gabriela Ruse, locul 98 WTA, s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Chicago, potrivit news.ro. Ruse a invins-o in turul doi pe sportiva ucraineana Katerina Kozlova, locul 140 WTA, venita din calificari, scor 7-5, 6-2, intr-o…

- Simona Halep (13 WTA), ulima reprezentanta a Romaniei pe tabloul de simplu la Grand Slam-ul de la US Open s-a confruntat vineri seara cu Elena Rybakina (20 WTA), in primul meci al șaisprezecimilor de finala. Cele doua au furnizat un spectacol sportiv de i