Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj, infrangere cu LKS Lodz in Liga Campionilor. Ultimul meci din grupa va decide calificarea in playoff Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a fost invinsa de campioana Poloniei, LKS Lodz, joi seara, in penultimul meci din grupa E a Ligii Campionilor. Saptamana viitoare se va disputa partida…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a cedat acasa in penultimul meci din grupa E a Ligii Campionilor, 0-3 cu polonezele de la LK Lodz. Saptamana viitoare se disputa partida decisiva cu Prometey Dnipro, care a invins-o pe Volero Le Cannet, 3-1, la Mioveni Volei Alba Blaj se asigura ca va incheia grupa…

- Campioana Volei Alba Blaj a fost invinsa joi, pe teren propriu, de formatia LKS Lodz, scor 3-0, in penultimul meci din grupa E a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-16, 25-20, 25-14.In cealalta partida a rundei se intalnesc SC Prometey Dnipro – Volero Le Cannet,…

- Campioana Steaua Bucuresti a pierdut miercuri, in deplasare, si ultimul meci din grupa A a Ligii Campionilor, scor 7-16, cu AN Brescia. Steaua va continua in optimile EuroCup.Scorul pe reprize a fost 4-0, 5-2, 3-1, 4-4, potrivit news.ro. In grupa A, stelistii au obtinut rezultatele: cu VK…

- Volei Alba Blaj debuteaza miercuri in Grupa E a Ligii Campionilor, in deplasare, in compania echipei poloneze LKS Lodz. Volei Alba Blaj debuteaza, miercuri, in Grupa E a Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de doua turnee preliminare. Campioana Romaniei se va duela cu Volero Le Cannet (Fra), Prometey…

- Campioana Romaniei revine in grupele Ligii Campionilor, cu o deplasare in Polonia | Miercuri, ora 21.30, LSK Commercecon Lodz – Volei Alba Blaj Volei Alba Blaj debuteaza maine in grupele Ligii Campionilor, cea mai importanta competiție voleibalistica de pe “Batranul continent”, echipa din “Mica Roma”…

- Campioana Steaua Bucuresti a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu formatia sarba VK Novi Belgrad, scor 5-12, in al patrulea meci din grupa A a Ligii Campionilor. Sarbii au jucat finala competitiei in sezonul trecut.Scorul pe reprize a fost 1-4, 0-0, 2-4, 2-4. In primele meciuri din grupa…

- Campioana Volei Alba Blaj va debuta in grupa E a Ligii Campionilor, in deplasare, cu Lodz, in 15 noiembrie. Cu campioana Ucrainei, Prometey Dnipro, Volei Alba Blaj va evolua ”in deplasare” la Mioveni.Volei Alba Blaj si-a anuntat, sambata, programul din grupa E a Ligii Campionilor, faza in care s-a…