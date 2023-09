Voința teoretică și impotența practicată cu aroganță Guvernul se pregatește sa iși asume responsabilitatea pe doua masuri care sa reduca deficitul bugetar. Teoretic. Fara dezbateri care sa scoata mizeria de sub preș. O grenada care va bubui in 2025 cu pierderi ireparabile pentru Romania. De ce avem deficitul bugetar mare? Cheltuim mai mult decat producem. Și care-i problema? Pai ca sa acoperim […] The post Voința teoretica și impotența practicata cu aroganța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

