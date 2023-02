Voicu Paul, fost viceprimar în Alba Iulia, despre lucrările pe proiectele de mobilitate urbană “E bine ca, in sfarșit, se lucreaza pe proiectele de mobilitate urbana insa ma surprinde, sau poate ca nu, ritmul „alert’ in care se desfașoara lucrarile. Nu știu care este relația oamenilor „noi”, care conduc acum primaria, cu firmele care presteaza aceste lucrari. Ma așteptam, insa, sa vad, mai mult decat sa aud sau sa citesc, mai multa activitate. Dincolo de filmulețul inaugural, edilul sa fie interesat de modul in care se lucreaza, de regimul de trafic, de ritmul lucarilor. Chiar daca avem niște companii serioase pe aceste lucrari, administrația e parte a acestor contracte. Un partener obligat… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

