Vodafone și Iliad negociază să creeze o companie comună de telefonie în Italia Companiile de telecomunicatii Vodafone si Iliad sunt in negocieri privind combinarea afacerilor lor din Italia, intr-o incercare de a stopa concurenta acerba din a treia economie a zonei euro, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Discutiile dintre Vodafone si Iliad sunt in derulare si ambele parti studiaza in mod activ metode de combinare a afacerilor lor din Italia, iar Iliad lucreaza cu banca de investitii Lazard in privinta planurilor sale strategice referitoare la Italia, sustin sursele. Daca va avea succes, tranzactia va duce la crearea unui gigant telecom,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

