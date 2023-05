Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Vladimir Zielenski a sosit la Londra la 15 mai, unde va purta discuții cu premierul britanic Rishi Sunak. Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina, facind referire la mesajul președintelui ucrainean in Telegram. "Marea Britanie este un lider atunci cind vine vorba de extinderea capacitaților…

- “Asteptam peste 75.000 de turisti pe litoral in weekendul de 1 Mai, datorita evenimentelor ce se organizeaza mai ales in Costinesti si Mamaia. Pe primul loc ca numar de turisti prezenti la un eveniment se va plasa “Beach, Please”, festivalul ce va atrage in Costinesti peste 50.000 participanti,…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de vehicule electrice de pasageri…

- CARAS-SEVERIN – Potrivit Autoritatii Electorale Permanente am fi astepati 256.875 la urne! Acesta este numarul cetatenilor cu drept de vot din judet, la data de 1 martie, potrivit datelor cuprinse in Registrul electoral, document actualizat lunar in baza actelor de stare si de evidenta a populatiei!…

- DAX din Germania si CAC 40 din Franta si-au revenit cu un avans de 1,8%, dupa scaderi de aproximativ 3% consemnate luni. FTSE 100 as bursei din Londra a avansat cu 1,17%. Indicele sectorului bancar a crescut cu 2,45%, dupa ce a consemnat luni cea mai grea zi din ultimul an, declansata de prabusirea…

- Grupul britanic de telefonie Vodafone a anunțat inca de la inceputul acestui an ca un numar important de locuri de munca vor fi eliminate, majoritatea la sediul din Londra. Vodafone are aproximativ 104.000 de angajati la nivel mondial, dintre care 9.400 in Marea Britanie, relateaza agerpres.ro. In plus,…

- Wizz Air renunta la ruta Craiova-Billund, operata de pe Aeroportul International Craiova. Chiar daca destinatia din Danemarca fusese recent introdusa, in luna decembrie, se pare ca nu a avut cautarea la care se astepta Wizz Air.Pe site-ul companiei aeriene apare faptul ca ultimul zbor de la Craiova…

- Uniunea Europeana incurajeaza statele comunitare sa renunțe la incalzirea locuințelor cu ajutorul centralelor pe gaze naturale. Insa nu se știe cat timp va mai dura pana cand recomandarile privind renunțarea la combustibilii fosili sa devina cerința obligatorie.Deja sunt opt state europene…