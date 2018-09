Vodafone anunta concedieri in masa, inclusiv in Romania Al doilea operator de telefonie mobila din lume, Vodafone, va concedia in acest an financiar 1.700 de angajati de la centrele de servicii din Romania, Egipt si India, aproximativ 8% din forta sa de munca pe acest segment, a anuntat viitorul director general al companiei, Nick Read, la o conferinta desfasurata la New York, informeaza Financial Times (FT).



Concedierile fac parte dintr-un plan mai amplu ce vizeaza reducerea costurilor cu opt miliarde de euro, dupa ce mai multe functii back-office (activitati care nu presupun interactiunea directa cu clientii) vor fi preluate de roboti,…

Sursa articol si foto: business24.ro

