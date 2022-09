Stiri pe aceeasi tema

- Andrea, Matteo și Virginia Bocelli au lansat „The Greatest Gift”. In acest sezon de sarbatori, tenorul de renume internațional Andrea Bocelli face echipa cu fiul sau, Matteo Bocelli, in varsta de 24 de ani, și cu fiica in varsta de 10 ani, Virginia Bocelli, pentru primul lor album impreuna, A Family…

- Premiata cu discuri de platina pentru talentul ei de compozitoare și cantareața, Sorana revine cu un nou hit pop – “Wild Girls”, disponibil pe toate platformele de streaming. In visualiser-ul oficial al piesei, fanii fac cunoștința cu o noua versiune a Soranei care apare animata ca o cowgirl futurista.…

- The Killers a lansat single-ul “boy”, prima piesa dupa al șaptelea album Pressure Machine. „boy” apare astazi, 5 august prin Island Records. Scrisa de solistul Brandon Flowers, cantecul vede trupa revenind la sunetul consacrat. Trupa a debutat cu melodia live la festivalul Mad Cool de luna trecuta din…

- „Orice femeie merita sa fie venerata. Acest cantec este o oda pentru zeița din fiecare dintre noi” – Willow WILLOW lanseaza luna viitoare cel de-al șaselea album “COPINGMECHANISM”, iar astazi, 5 august, a distribuit un nou single „hover like a GODDESS”. Noul album urmeaza rapid celui de anul trecut…

- Trupa timișoreana de rock alternativ The Case revine cu un nou single, „Fever“, care conform marturisirilor proprii este „o calatorie abrupta pe carari umbrite de freamat, o drumeție personala catre un univers interior in transformare“. „«Fever» dezvolta o tensiune și o energie ce te implica și te consuma…

- Timișoreanca Ioana Petrașcu a lansat prima ei melodie care poarta titlul de Oare m-ai iubit, iar piesa de debut a artistei are parte de un videoclip regizat de Claudiu Piparca. „Ca sa fii artist, nu este nevoie numai de talent, ci și de munca, consecvența, unicitate și iubire pentru estetic. Dintotdeauna…

- “Jumatatea mea” este o piesa care marcheaza 5 ani de la cununia civila a artistei. 5 ani de Simona Ruscu. Acest proiect face parte din urmatorul album de muzica balcanica la care se lucreaza in acest moment. De asemenea, versurile melodiei sunt dedicate tuturor celor care iubesc si cred in dragoste.…

- 29 iulie 2022 – Capitol Records a lansat noul album al lui Maggie Rogers, Surrender – continuarea materialului “Heard It in a Past Life” din 2019, care a intrat pe locul 1 in topul Billboard ca vanzari, a primit o nominalizare la GRAMMY® pentru “Cel mai bun artist nou” și a acumulat peste un miliard…