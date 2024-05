Stiri pe aceeasi tema

- Irina Luminita Stanciu, avocata lui IPS Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, a facut, pentru ZIUA de Constanta, o serie de declaratii cu privire la trimiterea in judecata a clientului sau de catre procurorii DNA Constanta, sub acuzatia de cumparare de influenta. Tot in acest dosar a mai fost deferit…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta anunta ca au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Petrescu Teodosie, arhiepiscop al Tomisului functionar public in sensul legii penale , pentru savarsirea infractiunii de cumparare de…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost trimis in judecata de DNA Constanța, in dosarul in care este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de cumparare de influența. In luna decembrie a anului trecut, DNA incepea urmarirea penala a Arhiepiscopului Tomisului, la cateva saptamani dupa publicarea…

- Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata a lui IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului in dosarul in care ierarhul Tomisului este acuzat de savarșirea infracțiunii de cumparare de influența.

- Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in dosarul deschis la finalul anului trecut, in care a fost acuzat de cumparare de influența, au declarat miercuri, 8 aprilie, surse judiciare pentru Libertatea.Mai precis, Teodosie a fost acuzat de DNA ca a promis…

- Preotul Petrica Leașcu, martor-cheie in dosarul in care IPS Teodosie e cercetat pentru cumparare de influența, solicita revizuirea dosarului in care a fost condamnat anterior la inchisoare cu suspendare pentru inșelaciune, in legatura cu lucrarile de construcție la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din…

- Arhiepiscopul Tomisului IPS Teodosie le-a cerut organizatorilor mitingului pentru recunoasterea Mitropoliei Tomisului, care era programat sambata dupa-amiaza in municipiul Constanta, sa renunte la demersul lor. Cererea lui a venit dupa anunțul ca va fi judecat de Sfantul Sinod al BOR pentru „tulburarea…